La mode du batch cooking, les menus malins

À 19h, une deuxième journée commence pour Virginie, 34 ans. Après son travail, elle récupère ses deux enfants. Et en attendant le retour de son mari, elle est seule pour le défi de la douche et du coucher. Elle trouve pourtant le temps de jouer une demi-heure avec ses enfants. Son secret, un dîner fait maison prêt en moins de dix minutes. Cette mère de famille a déjà préparé tous les repas de la semaine et n'a plus qu'à aller choisir dans son congélateur. Depuis un an, cette maman qui travaille à plein temps, cuisine uniquement le dimanche et pour toute la semaine. C'est ce qu'on appelle le batch cooking, ou latéralement, la cuisine en lot. Une nouvelle sérénité que Virginie a gagnée au prix d'une organisation quasi militaire. Chaque vendredi soir, elle commande ses courses sur internet. Ensuite, elle récupère au drive cent euros de courses sans aliments superflus, de quoi réaliser cinq repas maison. Son budget alimentaire a baissé de 20%. Le dimanche matin, elle prépare de quoi tenir une semaine complète et elle se fixe deux heures maximum, vaisselle comprise. Elle jongle entre les recettes. Pour gagner du temps, elle cuisine en quantité et mutualise au maximum les ingrédients. Quand elle a commencé le batch cooking, elle mettait deux fois plus de temps. Aujourd'hui, elle se surnomme Mama Batch Cooking sur les réseaux sociaux.