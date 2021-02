La parole de Zoé : des policiers face à l'inceste

Nous l'appellerons Zoé. Elle a sept ans. Il y a trois jours, elle a confié à sa maman qu'elle a été victime d'attouchements de la part de son père. Elle va être entendue par deux enquêteurs à la brigade des mineurs de Grasse dans Alpes-Maritimes. L'audition se déroule dans une salle aménagée et filmée. Les mobiliers à hauteur d'enfant, les crayons de couleur et les poupées ne sont pas ceux d'une chambre ou d'une classe maternelle, mais ceux d'un commissariat. Derrière les murs de la brigade des mineurs de Grasse, les témoignages sont souvent glaçants comme celui de Zoé, sept ans, qui accuse son père de l'avoir violée. C'est souvent très compliqué d'avoir des aveux dans les cas d'inceste. Certains proches défendent systématiquement l'auteur présumé au détriment de l'enfant. Dans l'affaire Zoé, aux termes d'une enquête longue et fastidieuse, le suspect a été mis en examen et écroué. Il aurait reconnu des faits de viol sur sa fille mais aussi sur son fils. Il devrait être jugé dans les mois qui viennent. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.