La passion des Français pour les pâtes

C'est à la fois un aliment du quotidien pour les familles, mais aussi un champ de recherche pour des grands chefs étoilés, des artisans et des industriels. Comment fabrique-t-on les pâtes qui seront vendues dans les rayons des supermarchés demain ? Comment cuisiner et agrémenter les pâtes fraîches de plus en plus tendance ? Les pâtes font l'objet d'un véritable engouement dans l'Hexagone. Si les Italiens restent les premiers consommateurs de pâtes en Europe, les Français ne sont pas en reste avec 600 000 tonnes ingurgitées chaque année. Les ventes ont même bondi de 30 % lors du premier confinement. Et ce, malgré les aléas climatiques qui ont fait doubler le cours du blé ces six derniers mois. En conséquence, une hausse de 10 % a été enregistrée en un an. Les prix des paquets s'envolent en supermarché. Et pour sauvegarder leurs marges, les industriels investissent dans les pâtes haut de gamme. Et cela tombe bien, car les consommateurs en redemandent. Plus 30% de croissance a été constatée sur ce segment de marché au cours de l'année 2021. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.