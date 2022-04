La passion du ménage et du rangement

L'art du rangement à la verticale, du pliage efficace, les astuces pour nettoyer un chauffage en fonte ou trier des vêtements,... C'est comme tout, ça s'apprend. Aujourd'hui, de nombreux Français submergés par le désordre à leur domicile ont besoin de conseils. Ils sont même prêts à payer pour avoir de l'aide. Les influenceuses ménage et les coachs en rangement profitent de cette demande. Leur nombre est en forte progression en France. Certaines régions reconnaissent l'activité comme une aide à la personne, susceptible de réduire les impôts. Ces dernières années, ces maniaques de la propreté ont envahi les réseaux sociaux. Le phénomène qui a démarré aux États-Unis et en Angleterre a même ses stars, comme la Britannique Mrs Hinch et ses quatre millions de followers ou encore Marie Kondo, une Japonaise star d'une émission de téléréalité sur l'organisation de la maison. Des conseils de nettoyage, mais aussi de plus en plus d'astuces de rangement et d'organisation de la maison. Une tentation de l'ordre qui fait mouche, notamment chez les victimes de la surconsommation. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.