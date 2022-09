La recette du bouillon ou les secrets des brasseries à petit prix

Un vendredi soir, en plein cœur de Paris, on se croirait devant une salle de concert,mais des clients font la queue pour aller manger. Ils peuvent attendre jusqu'à 40 minutes. Les gens font la queue pour un cadre magnifique, style Art nouveau année 1900, mais aussi pour le contenu de l'assiette. De la cuisine traditionnelle française très basique à un prix deux fois moins cher que dans une brasserie classique. Le bouillon est à la fois, une cantine conviviale, un brassage de générations et de classes sociales, et une invitation à remonter le temps. Découvrez les secrets de ces brasseries à petit prix. Vous verrez comment chez ces établissements trouvent une rentabilité malgré un prix planché. Tout est rationalisé, optimisé pour écouler un maximum d'assiettes et générer un minimum de pertes.