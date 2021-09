La renaissance de Chambord, le joyau de la Loire

Le champ des possibles est large à condition d'être cohérent avec l'esprit de l'ex-résidence de François 1er. Ne pas devenir un parc d'attractions tout en consolidant un modèle économique fragile, surtout pendant la crise sanitaire, c'est la tâche délicate que mène le directeur général du château. Chambord est le plus vaste et le plus prestigieux château de la Loire. Niché dans une forêt de 5 500 hectares, la taille de Paris, il a été pensé par François 1er pour immortaliser son règne. Ce joyau de la renaissance espère retrouver le million de visiteurs qu'il accueillait chaque année, avant la pandémie. Les huit millions d'euros rapportés par ces entrées sont vitaux pour la survie du château, même s'ils ne couvrent que la moitié du budget dont Chambord a besoin. L'État a réduit ses subventions. Alors, le château doit apprendre à gagner de l'argent autrement. On y retrouve des spectacles équestres, une ambiance Puy du Fou, un potager bio avec vente au public, et même la production d'un vin royal, un cru descendant des vignes de François 1er. En plus, produits dérivés et attractions ne cessent de fleurir pour redonner du souffle à ce géant de plus de 500 ans. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.