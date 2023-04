La renaissance des gorilles du Rwanda

Être observés tous les matins est une routine pour les gorilles du Rwanda. Chaque gorille est identifié et porte un nom. Ils ont été volontairement habitués à la présence de l'homme pour faciliter les visites. Une heure de plaisir qui coûte à chaque touriste 1 500 euros. Un tourisme haut de gamme réservé à 100 visiteurs par jour réparti entre plusieurs groupes de gorilles. Les gorilles sont fascinants et attirent plus de 35 000 touristes chaque année. Une pression touristique critiquée par certains scientifiques qui considèrent que le parc est devenu un zoo à ciel ouvert. Mais pour le Rwanda, c'est le prix à payer pour sauver l'espèce. Car le gorille des montagnes a failli disparaître. Les gorilles du Rwanda sont désormais considérés comme un trésor national. Le pays en a fait un symbole protégé et exploite les retombés générées par l'attrait qu'exercent ces grands singes sur les touristes. Du coup, la population de primates a quadruplé depuis les années 80 au point qu'il faut maintenant leur rendre des hectares de forêts. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.