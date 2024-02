La rencontre : chien-guides pour jeunes aveugles

Dans le Vaucluse, la fondation Frédéric Gaillanne finance avec des dons privés, le dressage de chiens guides qu’elle offre à des enfants aveugles ou malvoyants. C’est la seule école en Europe à offrir aux enfants la possibilité d’avoir un chien-guide. Au total, cinq adolescents de quinze à dix-sept ans qui n’ont jamais quitté leurs parents aussi longtemps vont y passer trois semaines. Les chiens ont grandi dans des familles d'accueil depuis leur naissance. La promotion 2023 compte dix chiens âgés de deux ans. Ce sont des Labernois ou Saint-Pierre, réputés pour leur docilité et leur sensibilité. Ils ont reçu six mois de formation à la fondation Frédéric Gaillanne pour devenir guide, processus coûteux à 25 000 euros pour chaque animal. Se déplacer seul demande aux adolescents une concentration de chaque instant. Le chien va rendre leur trajet plus fluide, plus confortable. Les ados ont tous à essayer quatre pour trouver leur partenaire idéal. La première prise de contact est très observée par les deux éducateurs. La difficulté pour les jeunes aveugles est aussi de donner le bon ordre au bon moment. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.