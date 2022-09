La réussite du pâtissier trompe-l'œil, Cédric Grolet

La file d'attente devant son lieu de travail est presque du jamais-vu à Yssingeaux en Haute-Loire. Cédric Grolet est le pâtissier star des réseaux sociaux. À 37 ans, il révolutionne le milieu par son look, par sa communication 2.0 et surtout par ses pâtisseries. Il s'est spécialisé des créations qui ressemblent à des fruits. Fils d'une femme de ménage et d'un chauffeur routier, il ne réalise toujours pas l'engouement qu'il suscite. Pour gagner toujours plus de followers, ce pâtissier 2.0 conçoit des gâteaux aussi bons que beaux. Chaque recette est filmée et partagée avec ses quatre millions d'abonnés. Cédric Grolet réalise deux vidéos par semaine. Il les monte lui-même pour contrôler. Certaines de ses vidéos sont visionnées jusqu'à trente millions de fois. Le trompe-l'œil est sa marque de fabrique. Il y a d'autres créations très visuelles, comme son rubik's cake ou son saint-honoré géant. Précurseur dans l'utilisation des réseaux sociaux, Cédric Grolet a été élu deux fois meilleur pâtissier du monde. Il gère aujourd'hui 300 salariés avec comme obsession le travail et le mérite. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.