La réussite spectaculaire des millionnaires de Lagos au Nigeria

Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique, est un des pays qui compte le plus de millionnaires sur le continent. Plus de dix mille rien qu'à Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants où les villas de luxe contrastent avec les bidonvilles. Alors que plus de la moitié de la population y vit avec deux dollars par jour, des entrepreneurs s'enrichissent parfois avec une vitesse éclair. Ils affichent de grandes ambitions pour leur pays qu'ils considèrent comme le moteur de l'Afrique. Un argent qui ruisselle, des fortunes qui se sont faites grâce au pétrole ou encore à l'immobilier. Un dynamisme économique à faire pâlir les puissances occidentales. À 37 ans, Ehizogie Ogbebor a fait fortune dans l'architecture d'intérieur. Elle se détend désormais avec une escorte policière qu'elle privatise. C'est possible au Nigeria jusqu'à 750 euros par mois. Deux fois par mois, elle sort dans une des boîtes de nuit les plus branchées de Lagos. Elle dépense des milliers d'euros à chaque soirée. Des pluies de billets de banque sur ses amis. C'est l'usage quand on fait la fête à Lagos où règne le culte de la réussite et l'argent.