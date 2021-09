La tendance des maisons de campagne low-cost

À 57 ans, Marc vient d'acheter sa première résidence secondaire. Un mobil-home dans un camping au cœur du Perche. Séparé de sa femme, il élève seul ses cinq enfants. Un cocon de 36 m² dispose d'un petit bout de jardin, de deux chambres pour les filles, une autre pour le garçon, d'une salle d'eau, ainsi qu'une cuisine équipée. Marc, lui, dort dans le salon, sur le canapé. Ce père de famille a réalisé son rêve, offrir à ses enfants une petite parcelle de paradis pour seulement 20 500 euros. Comme Marc, depuis le confinement, les Français n'ont jamais été aussi nombreux à vouloir un pied-à-terre au bord de la mer ou à la campagne. Le nombre de résidences secondaires a atteint le chiffre record de 3,6 millions. Un boum qui fait grimper le prix de l'immobilier de 15% en un an. Pour permettre à toutes les bourses d'accéder à la propriété, un nouveau type d'habitat a vu le jour. Des maisons low-cost à moins de 50 000 euros, comme la tiny house que l'on peut construire soi-même ou alors des containers transformés en maisons. Mais l'option la plus prisée et la moins chère, c'est l'achat de mobil-home. Il s'en vend 20 000 par an, soit 50 par jour.