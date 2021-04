La tendance pratique et économique du fait maison

Le "Do It Yourself" ou l'art du "faire soi-même", est une tendance devenue phénomène de société lors du premier confinement. Depuis, les trucs et astuces s'échangent sur les réseaux sociaux. Un engouement boosté par des influenceurs. Certains deviennent des stars des réseaux sociaux en quelques mois avec des astuces simples et rapides qui cartonnent. Quelques minutes de tutos qui suscitent plusieurs dizaines de milliers de likes. Des cosmétiques aux vêtements, en passant par les produits ménagers, beaucoup de Français se sont lancés dans le "faire soi-même". Il permet de s'occuper, mais aussi de faire des économies en étant plus respectueux de l'environnement. Saviez-vous par exemple que l'on peut faire du shampoing avec du lierre ou de la crème pour le visage en utilisant de l'huile de cuisine ? Cet engouement, la grande distribution veut aussi en profiter. Temple des liquides industriels et du plastique, elle fait aujourd'hui une place pour ce nouveau marché. Par exemple, dans un hypermarché de Bayeux en Normandie, les clients retrouvent désormais les produits bruts pour leurs recettes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.