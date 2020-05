La vie de château à Cheverny

Avec ses 350 000 visiteurs par an, Cheverny est le 2ème château le plus visité de la Loire après Chambord. C’est le château de Tintin, qui inspira le château de Moulinsart de Hergé. C’est aussi une demeure privée qui appartient à la même famille depuis sa construction au 17ème Siècle. Le marquis et la marquise de Vibraye font tout pour garder le château dans le giron familial, jonglant entre les contraintes de l’ouverture au public et la préservation de leur vie privée. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.