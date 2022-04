La vie de forains à la Foire du Trône

Le grand rendez-vous forain de la Capitale revient après deux ans d'absence. La caravane et ses nombreuses attractions ont pris leurs quartiers il y a trois semaines sur la pelouse de Reuilly. Avec son entrée gratuite, son ambiance unique, son côté Camelot et saltimbanque, la Foire du Trône se différencie des parcs d'attractions qui se sont beaucoup développés ses dernières années. Plonger dans le noir pour trois minutes de terreur, entrer dans le palais des glaces, ou encore le palais du rire, ... Certaines familles y enchaînent une dizaine de manèges et dépensent en moyenne 5 euros la place. Comptez 7 euros pour le grand huit, avec ses deux minutes et trente secondes d'adrénaline et ses pointes à 90km/h. Chaque année, il sont plus de trois millions à retomber en enfance, à l'orée du bois de Vincennes. C'est la plus grande fête foraine d'Europe, un rendez-vous annuel pour les familles et aussi pour les forains. Quelques jours avant l'ouverture de la foire, l'installation des manèges se terminait. Le plus colossal de tous, c'est le King et ses 27 ans d'âge. Le grand huit de Karl Vancraeyenest. Il faut compter près de trois semaines pour assembler ce mécano géant de 450 pièces. La hantise des forains, en particulier de ceux qui ont des manèges à sensations, c'est l'accident. Ainsi, avant le début de la foire, chaque attraction est inspectée. D'ailleurs, nous avons filmé le contrôleur technique des manèges pendant son travail. En une semaine, il vérifie une cinquantaine de manèges. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.