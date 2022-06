La vie rêvée de Yassmine : sexe, mensonges et réseaux sociaux

Qui est vraiment Yassmine Berbach ? Plusieurs de ses anciennes amies, son ex petit ami, sont d'abord tombés sous le charme avant de dénoncer une mythomane voleuse. Elle adore raconter sa vie sur les réseaux sociaux, mais cette fois, Yassmine Berbach, 23 ans, se sent un peu dépassée par le buzz qui tourne autour d'elle. Depuis plus d'un mois, la jeune femme qui se présentait comme une riche héritière est accusée par ses proches d'être une mythomane doublée d'une voleuse. Yassmine incarne une jeunesse adepte des réseaux sociaux, qui filme sa vie pour sa communauté, promeut ses charmes et son train de vie, mais aujourd'hui, elle est aussi obligée d'y régler ses comptes. À l'origine du scandale, Sacha, son dernier petit ami. Candidat malheureux de The Voice en 2016, il publie un texte assassin le 18 avril 2022 sur Instagram, dans lequel il accuse Yassmine de l'avoir volé. Aujourd'hui, Sacha a quitté les plateaux de télévision. Il est devenu chauffeur VTC. Il a rencontré Yassmine dans un bar lors d'un anniversaire. Elle se présentait à l'époque comme une infirmière militaire. Durant un mois et demi, ils filent le parfait amour, mais Sasha réalise que Yassmine lui ment souvent.