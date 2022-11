Labeur sans fin : 500 000 retraités au travail

Michel, ancien mécanicien, est officiellement à la retraite depuis cinq ans. Pourtant, à 67 ans, presque tous les matins, il continue de se lever à l'aube pour aller travailler. Michel touche une retraite de 1 200 euros net par mois, 200 euros de moins que la moyenne en France. Pour améliorer le quotidien, il a trouvé sans problème un boulot dans une exploitation agricole. Le verger a des allures de maison de retraite. C'est Éric qui les a embauchés. Depuis plusieurs années, cet arboriculteur peine à trouver de la main-d'œuvre. Une activité harassante, payée au SMIC. Chaque retraité ramasse en moyenne 800 kilos de pommes par jour par tous les temps. Près de 60 000 emplois sont toujours vacants dans les vergers et dans les vignes. Depuis le Covid, la pénurie de main-d'œuvre touche des dizaines de secteurs. Alors certaines entreprises appellent les plus de 60 ans à la rescousse. Sylvanna dirige plusieurs agences de garde d'enfants qui manquent cruellement de nounou. En mars dernier, au salon des seniors, avec l'aide de sa mascotte, elle a récolté plus de 60 numéros de téléphone. Son objectif est de faire passer les retraités de 15 à 25% de ses salariés. Sylvanna ne fixe pas de limite d'âge, mais elle doit s'adapter à des capacités physiques parfois diminuées.