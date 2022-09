L'adieu de la reine : vive le roi !

70 ans de règne, un seul roi a fait mieux dans l'histoire, Louis XIV. Mais Elizabeth II, morte à 96 ans, a construit une relation inédite avec ses sujets. "Notre chère reine, nous vous aimons et vous honorons. Vous avez accompli votre devoir", murmure avec émotion une jeune Britannique. Le palais de Buckingham, résidence officielle de la reine, devient immédiatement un lieu de recueillement. Beaucoup n'arrivent pas à retenir leurs larmes. Des grandes familles d'aristocrate aux citoyens anonymes, les 63 millions de Britanniques ont vécu ces quatre derniers jours comme un choc. L'annonce de la mort de la reine a été faite par Huw Edwards, speaker vedette de la BBC. L'émotion est mondiale depuis l'annonce jeudi de sa mort. Mais pour ses sujets, le peuple du Royaume-Uni, c'est une véritable page d'histoire qui se tourne. Pour eux, il n'est pas facile de parler d'Elizabeth II au passé. Leur reine incarnait véritablement l'âme du royaume. Nos équipes sont allées mesurer en Angleterre et en Écosse cette émotion intense, profonde. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.