Ladj Ly raconte son film choc sur la banlieue

Une bavure en banlieue, une police tendue et divisée face à des jeunes réfractaires à toute autorité. "Les Misérables" est un film choc, primé à Cannes. C'est un état des lieux sans complaisance sur des banlieues en pleine dérive, minées par le chômage, la drogue et la violence, parfois hors de contrôle. Son réalisateur Ladj Ly y raconte son histoire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.