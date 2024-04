L'agression de Samara : harcelée au collège et sur les réseaux sociaux

Dans l'après-midi du mardi 2 avril 2024, à la sortie du collège, Myriam assiste, impuissante, au lynchage de l'une de ses camarades. Avec des passants, Myriam tente de s'interposer. Mais la bagarre se poursuit par intermittence pendant plusieurs dizaines de minutes jusqu'à ce que l'adolescente chute très violemment sur le trottoir. Les agresseurs prennent la fuite. Samara, treize ans, est transportée au CHU de Montpellier. Elle souffre d'une hémorragie cérébrale. Son pronostic vital est engagé. Elle doit être placée, quelques heures, en coma artificiel. Le jour même, une adolescente est interpellée et placée en garde à vue, puis le lendemain, deux garçons. Tous ont entre quatorze et quinze ans. Devant le collège, la grand-mère de Samara laisse éclater sa colère. Suite à l'agression, la mère de l'adolescente découvre l'ampleur du harcèlement dont sa fille serait victime depuis des mois.