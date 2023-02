L'art de la copie : Shein, l'envers du décor

Des dizaines de promo alléchantes par semaine, des prix défiant toute concurrence, des sollicitations par mail quotidiennes. C'est le nouveau géant chinois du prêt-à-porter. Il fait trembler la planète textile, détrônant même des enseignes historiques, comme H&M et Zara. Une croissance foudroyante, qui a triplé en 2020. C'est aujourd'hui l'application mode la plus téléchargée au monde. Tous les ados ou presque, connaissent Shein. Certaines jeunes filles passent des heures chaque semaine et y multiplient les achats. L'entreprise a été fondée en 2012 par Chris Xu, un homme d'affaires chinois de 38 ans, issu d'un monde numérique et qui cultive le secret. Comment cette jeune marque parvient-elle à produire en de telles quantités aussi vite et à si petit prix ? La société refuse toute demande de tournage. Elle emploie dix mille personnes et sous-traite toute sa production. La marque s'appuie sur un réseau tentaculaire de plusieurs milliers d'ateliers, de petites usines indépendantes, essentiellement en canton. L'une d'entre elles nous a ouvert ses portes, mais à condition de protéger l'anonymat de tous ses employés. La plupart des ouvriers viennent des provinces les plus pauvres de Chine. Avec 75 heures de travail hebdomadaires et un seul jour de congé par mois, même si la loi chinoise impose un jour de repos par semaine.