Las Galeras : le village français en République Dominicaine

Dans un village de la côte Est de la République Dominicaine, le village de Las Galeras porte mal son nom. Plusieurs dizaines de Français s'y sont installés pour construire une vie de rêve depuis les années 80. Outre le cadre de vie paradisiaque, beaucoup d'entrepreneurs y prospèrent dans un pays où les charges sont faibles comparées à la France. Mais il faut parfois faire attention au revers de la médaille. Las Galeras est un petit village du bout du monde, avec ses quinze kilomètres de plages quasi désertes, ses cocotiers à perte de vue, sa faune marine exceptionnelle, mais aussi ses Français qui y ont élu domicile. Restaurant, crêperie, boutique de souvenirs, ils possèdent des commerces. D'ailleurs, le village compte dix restaurants et la moitié est tenue par des Français. Un petit monde en soi, qui n'a plus grand-chose de Dominicain. La communauté française de Las Galeras possède sa propre école. Par mois et par enfant, la scolarité y coûte 85 euros. Ils ont même créé leur terrain de pétanque où la police locale aime titiller avec eux le cochonnet. Ils sont 220 à vivre là-bas toute l'année. Ils représentent plus de 10% de la population. Un petit bout de France à 8 000 kilomètres de Paris. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.