Las Vegas face à la crise du coronavirus

Confiné depuis le 1er avril dernier, Las Vegas a des airs de ville fantôme. Avec les casinos à l'arrêt, les salles de spectacles silencieux et les palaces vides... Des milliers d'employés se sont retrouvés sans aucun revenu. Certains sont venus grossir les rangs des soupes populaires. L'ensemble des États-Unis sombre dans un chômage de masse à des niveaux jamais atteints depuis les années 30. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.