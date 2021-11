Laurena Domart, son meurtre en cacherait-il un autre ?

Le 8 août dernier, Laurena Domart, 33 ans, mère de trois enfants, a été retrouvée morte, défigurée, dans son lit. À Longpré-les-Corps-Saints dans la Somme, tous les regards tournent vers Serge Bacot, son compagnon de 44 ans. La justice le soupçonne de l'avoir battue à mort. Mais ce décès a fait aussi ressurgir une affaire vieille de 4 ans. L'ex-épouse de Serge, Marylin, avait succombé suite à une chute dans les escaliers selon son mari. Une affaire classée sans suite, mais que la justice a décidé de rouvrir. Serge aurait-il donné la mort à Marylin, puis à Laurena ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.