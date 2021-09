L'aventurier Mike Horn raconte son flirt avec la mort

Il incarne l'aventure, celle qui pousse le corps à ses limites, celle qui trompe la mort. En 30 ans, Mike Horn défie à plusieurs reprises cette mort dans des expéditions en milieu extrême. Il l'a aussi côtoyé dans sa vie intime, avec la disparition tragique du grand amour de sa vie. Vous allez découvrir un dur à cuire au cœur tendre et meurtri. Mike Horn nous raconte aussi cette dernière expédition qui a bien failli lui être fatale. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.