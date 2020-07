Le "body positive" ou la revanche des rondes

Le "body positive" est un mouvement venu des États-Unis. Il ne vente pas l'obésité au détriment de la santé, mais crie halte à des années de dictat oppressant des corps jeunes, lisses et filiformes. Un message de tolérance et d'estime de soi dont se sont emparées des marques de mode et de beauté. Et dans une France où 40% des femmes s'habillent en taille 44 et plus, la normalité fait vendre. De l'affichage des formes généreuses à la lutte politique contre la grossophobie, nous avons rencontré ces femmes qui débordent des stéréotypes. Leur parcours porte les poids des tristesses et des moqueries du passé. Il porte également un combat décomplexé, qui reflète moins l'épaisseur supposée d'une silhouette que la profondeur de leur pensée. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.