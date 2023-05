Le boom des commerces ambulants dans nos campagnes

Beverly, 29 ans, a débuté son activité il y a seulement quelques mois. Pour trouver ses clients, elle utilise les réseaux sociaux. L'autre publicité, c'est son camion lui-même. C'est d'ailleurs comme cela que certains clients font appel à ses services. L'ancienne employée d'hypermarché rayonne sur 30 km autour de chez elle dans le Pas-de-Calais. Son initiative rencontre un franc succès. Comme Beverly, de plus en plus de jeunes se lancent dans l'aventure. Il y aurait en France, 80 000 commerçants itinérants. Au volant de leurs camions, ils redonnent vie aux petits villages. Car plus de 60 % des communes françaises n'ont plus aucun commerce aujourd'hui. Rognac, en Charente, 400 habitants et une seule boutique tenue par Isabelle, côté salle, et Bertrand en cuisine. En 2012, après avoir travaillé en usine, ils reprennent un bar-restaurant. Pour le couple, le menu de chaque matinée est le même. Après le café du matin, il faut garnir le dépôt de pain, servir les clients de l'épicerie, s'occuper de la pompe à essence et distribuer les colis du point relais. Après le service du midi, Isabelle devient épicière ambulante. Quatre fois par semaine, elle visite une vingtaine de communes. Clément, 28 ans, fait renaître la convivialité au cœur des villages alsaciens avec sa camionnette qui fait bar et petite restauration. Entre place de village et soirée privée, Clément travaillera 7/7 jours. Lancé en août dernier, son commerce est déjà rentable. Ces établissements itinérants, de proximité, très humains, connaissent un retour en grâce depuis quelques années et attirent de jeunes entrepreneurs.