Le boom des enchères : aubaines et bonnes affaires

De l’électroménager, des tablettes, des smartphones, parfois neufs, actuellement, tout se vend et s’achète aux enchères. Elles permettent à des foyers au budget limité de mieux s’équiper à petit prix. La pratique permet de faire de sacrées bonnes affaires à condition de rester lucide. Depuis 2021, leurs chiffres ont explosé.Les ventes aux enchères ont atteint quatre milliards d’euros, en hausse de 40% sur un an. Entre les petits nouveaux qui découvrent, les habitués qui maîtrisent, ceux qui organisent ces ventes au plus offrant, les enchères sont même devenues une passion française. À l’origine de la prochaine vente aux enchères, un jeune entrepreneur qui se démène pour dégoter de l'électroménager à prix cassé. Morgan réceptionne les produits qu’il a négociés auprès des déstockeurs. Il achète les invendus, les fins de série ou les appareils que les distributeurs ne peuvent plus mettre en rayon. Des produits déclassés que Morgan négocie à la moitié de leur valeur voire moins. Auparavant, certains de ces produits difficiles à vendre auraient été détruits. Depuis le début de l’année 2022, une loi contre le gaspillage oblige les distributeurs à les recycler dans des circuits parallèles. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.