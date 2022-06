Le boom des piscines low-cost

C'est une réflexion que vous avez pu vous faire avec les grandes chaleurs que le pays vient de connaître. Que c'est bon de pouvoir profiter d'une piscine à domicile. D'ailleurs, les achats explosent depuis deux ans maintenant en Bretagne, dans le Nord et le Grand Est. Une vague que les professionnels ont parfois du mal à suivre. En 2021, 244 000 Français ont craqué pour une piscine. Ce qui fait de nous le deuxième plus gros marché de piscine du monde après les États-Unis. La tendance, c'est de construire soi-même, malgré les difficultés techniques et surtout les ennuis. Une piscine palette coûte par exemple 500 euros. En raison des confinements, il est quand même bien d'avoir tout chez soi, sans avoir besoin de voyager, de bouger. Beaucoup ont choisi de construire leurs piscines eux-mêmes. 5 000 euros pour un bassin enterré, quatre fois moins que si on avait tout fait faire. L'équation est simple. Un rayon de soleil et les ventes des piscines gonflables et hors-sol flambent. Le responsable d'un magasin à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, a commandé 20% de piscines en plus la semaine du 6 juin 2022, à l'annonce de la canicule. Il y en a pour tous les goûts et presque tous les budgets. 79 euros pour une piscine boudin, 300 à 1 000 euros pour les piscines avec une structure métallique. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.