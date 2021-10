Le boom des voitures sans permis

Avant, les voitures sans permis étaient considérées comme des pots de yaourt conduits par les seniors dans les campagnes. Avec un look de petites citadines sportives, des vitres électriques, radar de recul, tablette de bord tactile, ... Les voitures sans permis ont conquis un nouveau public ces dix dernières années. Les adolescents et leurs parents qui les jugent plus sûres que le scooter. À la sortie des lycées et collèges huppés, elles concurrencent désormais les vélos, scooters et trottinettes électriques. Quinze mille voitures sans permis sont vendues chaque année dans notre pays. Et la moitié est achetée par des adolescents. De nouveaux conducteurs qui portent la moustache en duvet et des appareils dentaires. Les constructeurs veulent les conquérir à grand renfort de publicité survitaminée. Les modèles coûtent entre 6 000 et 20 000 euros pour la version grand-luxe. Un prix qui ne rebute pas certaines familles prêtes à s'endetter. Mais ces ados parfois tout justes âgés de 14 ans sont-ils en sécurité dans ces voitures miniatures ? Sont-ils aptes à conduire avec deux jours de formation, sans examen de code ou de conduite ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.