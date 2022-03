Le casse-tête des cantines : qu'y a-t-il dans l'assiette de nos enfants ?

Le défilé commence chaque jour à midi et quart. Classe par classe, les enfants de cette école primaire de la Courneuve en Seine-Saint-Denis vont à la cantine comme six millions d'autres enfants. En plat principal ce jour-là, deux options : bœuf miroton ou un mystérieux égrené végétal. Ces plats sont fabriqués par une régie publique : le Siresco qui nourrit 43 000 élèves par jour dans 19 communes du département. Elle se doit d'être moins industrielle tout en répondant aux obligations légales de plus en plus nombreuses, au goût des élèves et aux contraintes financières. La loi impose désormais plus de bio et moins d'emballage plastique. Un casse-tête pour ce modèle ultra-dominant qui va devoir s'adapter s'il veut entendre à nouveau les écoliers chanter. Ce que vont manger les enfants les deux prochains mois se décide dans un petit bureau à Bobigny par deux diététiciennes, Laura et Magali. Elles doivent trouver sans cesse de nouvelles idées tout en respectant des normes strictes. 4 poissons, 8 fruits frais, 10 crudités chaque mois. Et c'est une obligation légale. En Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France métropolitaine, cet équilibre alimentaire est particulièrement important.