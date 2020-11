Le casse-tête des hypermarchés par temps de confinement

Ils font partie des rares endroits dans lesquels nous sommes autorisés à faire nos courses depuis trois semaines. Les hypermarchés ont dû s'adapter aux contraintes imposées par la situation sanitaire, économique, mais aussi aux décisions du gouvernement quant à la fermeture de certains rayons jugés non essentiels. Depuis, les clients ne peuvent plus se servir eux-mêmes ni acheter directement ces produits en magasin. Un casse-tête qui a généré des situations ubuesques pour les clients comme pour les employés du magasin. Mais des enseignes de grande distribution ont trouvé des parades pour continuer à vendre des jouets en magasin. Une adaptation contestée qui n'aura duré qu'une dizaine de jours. Comment s'approvisionnent-ils ? Comment se sont-ils adaptés à l'interdiction de vente directe de certains produits ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.