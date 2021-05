Le casse-tête des mineurs délinquants à Bordeaux

Ils sont eux-mêmes victimes de pauvreté et d'un manque de perspective dans leur pays et sont aussi parfois dangereux. Les jeunes délinquants étrangers posent des problèmes de sécurité grandissants en France dans les grandes villes où ils se regroupent. À Bordeaux, ils ont fait exploser le nombre de vols avec violences et d'agressions au couteau. Une équipe de police spécialisée a même été créée, il y a un an, pour faire face au phénomène. Mais ce n'est pas simple de sanctionner efficacement ces jeunes qui changent d'identité en permanence, et se déclarent mineurs pour échapper aux sanctions. Longtemps surnommée la belle endormie, Bordeaux s'est réveillé l'été dernier au rythme de faits divers sanglants, 31 agressions au couteau en un mois. Les affaires de coups et blessures sont en hausse de 40 % notamment dans le centre-ville. Selon la préfecture, la moitié de ces agressions serait le fait des mineurs parfois âgés seulement de 14 ans ou des jeunes majeurs venus clandestinement sans leur famille du Maroc ou d'Algérie. Sans ressources ni volonté de s'intégrer dans les structures d'accueil, ils multiplieraient cambriolages et vols avec violences. Le phénomène touche Paris depuis 5 ans et s'étend maintenant à plusieurs grandes villes de province. À Bordeaux, ils seraient entre 80 et 150 vivant souvent dans des squats, parfois pris en main par des réseaux. Aucun n'a de document d'identité et presque tous se prétendent mineurs. Une façon d'échapper à l'expulsion voire à la prison. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.