Le cauchemar des habitants du Mail à Marseille

La résidence du Mail et ses huit bâtiments blancs ne sont pas des logements sociaux. Il s'agit d'une copropriété privée de 406 logements. Des années de gestions laborieuses et d'impayés ont conduit celle-ci au chaos. Et depuis quelques années, elle vit avec des scènes de violences entre dealers au rez-de-chaussée et squatteurs dans les étages. Par exemple, pour accéder aux appartements et passer les points de deal, il faut obtenir l'autorisation des trafiquants. Un appel aux bonnes volontés y est effectué deux fois par an pour une opération de nettoyage. Certains habitants tentent de refaire une beauté à leur quartier. Et pour cause, les déchets et les seringues des toxicomanes envahissent les allées. Parce qu'ils ont accepté la présence de notre caméra, ces résidents craignent des représailles et ont demandé à être floués. Derrière les poubelles, des dealers font régner leur loi depuis quatre ans. Étonnement, eux aussi participent à l'opération en balayant devant leur point de vente. Dans le bâtiment A, le plus dégradé de la copropriété, il n'y a pas d'ascenseur au rez-de-chaussée. Les deux sont en panne, dont un depuis même trois ans. Les trafiquants ont pris possession des deux premiers étages. Ils affichent leurs tarifs sur les murs. Et les appartements abandonnés leur servent de QG. Au bas des compteurs à gaz, des cadavres de rats sont laissés au milieu des bouteilles de bière.