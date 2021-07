Le château de la Barben, un Puy du fou provençal

Nous l'avions rencontré il y a trois ans lorsqu'il lançait son concept de château d'attraction à Saint-Vidal en Auvergne. Le 30 juin dernier, c'est le château de la Barben en Provence que Vianney d'?Alançon a inauguré en grande pompe. Après neuf mois de travaux et un investissement de 30 millions d'euros, le jeune entrepreneur a redonné vie à l'édifice qui propose sept spectacles quotidiens pour un parcours à travers l'histoire de la Provence. Ce nouveau parc à thèmes a pour théâtre le château de la Barben. Accrochée à son rocher depuis plus de 1 000 ans, cette forteresse médiévale surplombe 400 hectares de garrigue. Avec 5 500 m² de bâti, et 60 pièces, l'édifice a appartenu à des grandes lignées aristocratiques avant de tomber en désuétude. Vianney d'?Alançon, via sa société, l'achète en 2019 pour 10,5 millions d'euros pour en faire un Puy du Fou en Vendée. À 35 ans, il s'est lancé un défi un peu fou : rénover un château médiéval pour le transformer en un parc à thèmes sur l'histoire de la Provence. À deux jours de l'inauguration, Vianney d'?Alançon briefe la vingtaine de comédiens recrutés pour les spectacles. Il a imaginé ce parcours qui retrace une révolte populaire à Aix au XVIIe siècle. Les comédiens jouent en boucle de petites scènes accompagnés par une bande sonore et des effets spéciaux. Les visiteurs seront donc plongés dans l'histoire et vivront la révolte comme s'ils y étaient. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.