Le choc et les questions après le meurtre de Chahinez à Mérignac

Chahinez Daoud, 31 ans, mère de trois enfants, a été tuée mardi 4 mai 2021 dans des circonstances effroyables. À 18h15, elle sort de son pavillon pour aller chercher ses enfants à la garderie lorsqu'un homme lui tire dans les cuisses à deux reprises avec un fusil. Un voisin a été alerté par les détonations. En ouvrant son portail, il a vu une femme à terre et un homme à ses côtés qui s'apprête à l'immoler par le feu. Le tireur a ensuite mis le feu au pavillon qu'occupait Chahinez, avant d'être interpellé quelques minutes plus tard. Il s'agit de Mounir Boutaa, le mari duquel la victime était en train de se séparer. Mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint, il est incarcéré. Le procureur de Bordeaux dévoile les premières explications de cet homme de 44 ans qui s'était caché dès le matin pour surprendre sa femme. Ce 39ème féminicide de l'année bouleverse le quartier, la ville, le pays tout entier. Aux larmes, se mêlent la colère et l'incompréhension. Et pour cause, le suspect était suivi par la justice et avait derrière lui un lourd passé de conjoint violent. Que sait-on du suspect ? La police et la justice auraient-elles pu empêcher ce drame ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.