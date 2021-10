Le cirque des requins : le business du grand frisson au Mexique

Au large de Playa del Carmen au Mexique, les requins pullulent et c'est une bénédiction pour la population locale qui en tire des bénéfices. Près de 600 locaux vivent du business de la plongée extrême au contact des requins-bouledogue, les plus dangereux au monde. Vous allez voir des plongeurs mexicains, comme Chino pratiqué une plongée controversée, ils nourrissent les squales pour les faire venir au plus près des touristes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.