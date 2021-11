Le combat de ces ados qui ont tout tenté pour vaincre leur obésité

En France, l'obésité infantile a explosé. Un adolescent sur cinq est en surpoids, dix fois plus qu'il y a 40 ans. L'obésité n'est pas une question d'esthétique, mais une maladie qu'il faut traiter le plus tôt possible pour éviter des complications irréversibles. Confinement, malbouffe, addiction aux écrans, les causes sont multiples. Des parents envoient leurs enfants dans un centre spécialisé en Lozère. Les ados y sont hospitalisés pendant un an en moyenne. Le séjour est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Nous avons suivi quatre des jeunes pensionnaires. Aurélien, Alicia, Lucile et Claudelson doivent perdre du poids pour améliorer leur qualité de vie, mais aussi pour retrouver un équilibre psychologique. Pour les équipes du centre, comprendre et guérir leur blessure profonde est aussi important que restaurer une hygiène alimentaire et sportive. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.