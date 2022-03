Le complot d'une esthéticienne

Slimane est mort à 45 ans, assassiné. Le 4 novembre 2018, la brigade fluviale de la gendarmerie de Rouen aperçoit une masse flottant sur la Seine, dans une bâche. Il s'agissait du corps d'un homme démembré, sans tête. Trois jours plus tard, à quelques kilomètres, un mollet et une main sont découverts sur la berge et dans une poubelle. La police judiciaire identifie la victime grâce à son ADN. Il s'appelle Slimane Amara. Il a été fiché il y a vingt ans pour des violences envers des policiers. L'homme habite à Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen, avec sa compagne Céline et leur fils de 3 ans, mais étrangement, celle-ci n'a pas signalé la disparition de son conjoint. Immédiatement, Céline Vasselin est placée en garde à vue. Elle raconte aux enquêteurs avoir été victime pendant des années de violence verbale et parfois physique, et avoir tué son compagnon au cours d'une dispute. L'esthéticienne affirme qu'elle était seule, mais les enquêteurs mettent au jour un scénario beaucoup plus machiavélique. Plus de détails dans la vidéo associée à ce descriptif. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.