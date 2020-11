Le concours du meilleur charcutier de France

Vingt candidats se sont affrontés pendant trois jours à Paris pour le titre de champion de France de charcuterie. Boudin, pâtée, rillette, terrine, jambon, ... Ils excellent à travailler le cochon sous toutes ses formes. Nous avons suivi la préparation de trois d'entre eux. Ils sont à l'affût de ce titre qui peut booster leur carrière. Pierrick, le passionné, surmené, qui est toujours en quête de perfection. Cyril, l'artisan aux mille vies, ancien chef et champion de rugby. Et Florian, le jeune héritier tombé dans la charcuterie quand il était petit. Ces vingt candidats ont été sélectionnés sur dossier. Ils sont la crème de la crème. Ils se disputent le titre de meilleur charcutier de France 2020. Au terme d'un marathon de trois jours, ces passionnés de la cochonnaille ont réinterprété à leur façon neuf figures imposées. Neuf grands classiques tels que la rillette, le jambon en croûte, le boudin, mais aussi des créations plus surprenantes comme des aspics au foie gras. Un jury de 24 professionnels les départage. Des restaurateurs, l'élite de la charcuterie, quinze meilleurs ouvriers de France. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.