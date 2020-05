Le défi du monde d’après Covid chez Michelin

Michelin, un leader mondial du pneumatique, implanté dans plus de 17 pays, emploie plus de 100 000 personnes. Ce fleuron de l’industrie française invente et produit les pneus qui équipent les voitures, les deux-roues, les avions ou les engins agricoles. Il a vécu la crise du Covid-19 de plein fouet, avec des usines à l’arrêt ou au ralenti et près d’un milliard de chiffre d'affaires envolé au premier trimestre. Après deux mois de sommeil, comment s’organise-t-il pour relancer l’activité ? Va-t-il licencier ou au contraire embaucher ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.