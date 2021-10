Le dernier combat de Bernard Tapie

Retrouvez les réflexions de Bernard Tapie face à la mort et son combat contre la maladie dans sa dernière interview à Sept à Huit. Quelques mois avant son décès annoncé ce dimanche 3 octobre 2021, il se confiait à Audrey-Crespo-Mara. En décembre 2020, les résultats de ses scanners n'étaient pas bons. Bernard Tapie était sonné, mais ne renonçait pas pour autant à notre rendez-vous. Galvanisé par sa légendaire énergie, il nous parlait de la vie, l'amour, la mort, dont il disait ne pas avoir peur. Bernard Tapie nous ouvrait son cœur, sans voix, mais sans n'avoir rien perdu de sa fougue. Parlant de sa longue maladie, il nous rappelait que cela faisait trois ans qu'il luttait. Il a aussi avoué être au plus mauvais point. Et interrogé sur une autre vie après la mort, Bernard Tapie répondait : "Évidemment ! il n'y a aucun doute là-dessus". Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.