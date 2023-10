Le dernier jour : mort de Nahel, témoignage et document exclusif

La mère de Nahel a vu son fils pour la dernière fois quelques heures avant le drame. Le 27 juin dernier à 6 h 30 du matin, la livreuse s'apprête à partir travailler. Mère et fils se sont dits “au revoir, je t’aime, fais attention à toi”. Il a fait un bisou sur le front à sa mère et est parti. Elle l’a encore appelé à 7 h du matin pour savoir si tout allait bien. Les policiers auteurs du tir ont été placés en garde à vue. D’un côté, ils contestent avoir tenu le moindre propos menaçant et de l’autre, l’ami de Nahel qui était dans la voiture avec lui au moment du drame affirme que le policier a dit mot par mot “Shoot le”. Une expertise technique de la vidéo du drame est toujours en cours à l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie nationale. Elle pourrait être déterminante si la bande son s'avère exploitable. Les deux passagers assurent que les policiers auraient asséné à Nahel des coups de crosse, ce qui l’aurait sonné et lui aurait fait perdre le contrôle de la voiture. Les traces de coups ont été attestées par l'autopsie. À Nanterre, le prénom du jeune garçon s’affiche partout. Sa mère reçoit beaucoup de lettres de menace et des insultes disant “Sale arabe, un Arabe de moins, on ira pisser sur sa tombe, à ton tour”. Mais pour elle, la pire chose qui lui soit arrivée est le décès de son fils. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.