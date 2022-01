Le destin de Sorita, l'ourse slovène réintroduite dans les vallées du Béarn

Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'ours fait partie de l'histoire collective. Mais il y a 15 ans, tout le monde a cru que le grand fauve avait disparu pour toujours. Au début des années 80, les ours bruns étaient encore une quinzaine dans ce département. Mais l'Homme a coupé les arbres, construit des routes et des habitations. Leur territoire s'est rétréci année après année. À l'an 2000, il ne restait plus que deux adultes. Mais en 2004, Cannelle, la dernière ourse de souche pyrénéenne a été tuée par un chasseur lors d'une battue aux sangliers. Dans les années 2000, le gouvernement a réintroduit des ourses slovènes pour préserver la présence de l'espèce en France. À l'automne 2018, une dizaine de spécialistes français se sont rendus en Slovénie au cœur de la forêt de Notranjska pour prendre livraison d'une ourse femelle destinée à être relâchée dans les montagnes du Béarn. L'animal est baptisé Sorita. Elle était déjà pleine lorsqu'elle est arrivée dans le pays. En mai dernier, Sorita a été filmé par une caméra automatique, accompagnée de ses trois oursons. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.