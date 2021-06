Le diamant des Alpes : les plaisirs du lac d’Annecy

Les plaisirs de l'eau, les sensations de la montagne, Annecy et son lac sont souvent plébiscités par les vacanciers de plus en plus nombreux chaque été. Flavy n'oubliera pas son quatorzième anniversaire. Atteinte d'une maladie orpheline, elle a des problèmes de croissance et ne peut se nourrir normalement. Elle s'est vue offrir un vol en parapente par l'association "Nos P'tites Etoiles", avec comme pilote, un champion du monde d'acrobatie aérienne, Eliot Nochez. Quinze minutes de voltige aérienne à 800 mètres au-dessus du sol, avec en ligne de mire l'un des plus beaux lacs des Alpes, le lac d'Annecy. C'est une étendue d'eau de 2 700 hectares, créée par la fonte des glaces il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Une mer à la montagne avec ses plages artificielles et son lot d'activités nautiques : pédal'eau, paddle, voilier, bateau sans permis. Dès l'arrivée des beaux jours, impossible de trouver une embarcation après quatorze heures. Un habitant sur cinq vit du tourisme là-bas, comme Guillaume qui propose des nuitées vertigineuses sur un lit de fortune fixé à une falaise ou Florent, l'un des deux derniers pêcheurs autorisés à travailler sur le lac. Chaque année, Annecy voit sa fréquentation augmenter. En 2018, 500 000 visiteurs de plus.