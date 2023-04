Le domaine des loisirs en Bretagne

Des hébergements variés, sur terre, dans les arbres et même sur l'eau, un dôme aquatique, un golf, un centre équestre, des bars et restaurants, le Domaine des Ormes est un complexe de loisirs digne des multinationales, Pierre et Vacances ou Center Parcs. Mais c'est une famille bretonne qui l'a créé et le dirige depuis 45 ans. Tout a commencé par un simple camping créé sur des terres agricoles. Yvonnick de La Chesnais, bientôt âgé de 90 ans, a hérité du château familial à 27 ans. Sur ses terres, il exploite un troupeau de 65 vaches laitières. Son destin bascule dans les années 70, quand l'un de ses amis vient lui rendre visite et lui donne une idée. "Il me dit : 'J'ai passé une très belle journée dans votre propriété. C'est un très beau parc, de très beaux arbres. Je voudrais faire un camping'", raconte-t-il. Après en avoir parlé à sa femme, il alors décide de se lancer dans le camping, qui ouvre ses portes en 1977, avec 60 emplacements. Le succès est immédiat. Depuis, le domaine d'Yvonnick n'a cessé de s'agrandir. Aujourd'hui, trois générations de la famille de La Chesnais exploitent cette propriété de 200 hectares entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.