Le Domaine des Ormes en Bretagne : un site de loisirs familial

En Bretagne, le Domaine des Ormes accueille des milliers de touristes chaque année. Une aventure qui a commencé par l’aménagement d'un terrain de camping créé sur des terres agricoles dans les années 70. Composé, au total, de 810 hébergements variés : sur terre, dans les arbres, et même sur l’eau, le Domaine des Ormes est un complexe de loisirs de 200 hectares entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel. C’est le plus grand resort de Bretagne, avec une piscine géante couverte, des cabanes dans les arbres, des chalets en bois, un hôtel trois étoiles, des mobile-homes, avec aussi deux restaurants, une pizzeria, et une brasserie chic, ainsi qu’une multitude d’activités sportives. Un site original entre camping, Center Parcs, et Club Med, à 12 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Une histoire de famille qui dure depuis 45 ans autour de trois générations de la famille de La Chesnais. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.