Le festin des requins, un spectacle unique en Afrique du Sud

Fatine, quatorze ans, s'apprête à plonger pour la première fois avec des requins. Ses parents et lui font partie d'un groupe de dix plongeurs français venus en Afrique du Sud. C'est parti pour une plongée qui va durer 35 minutes. Les requins sont attirés par les bruits inhabituels. Tristan, le responsable, compresse une bouteille en plastique et très vite, les curieux débarquent. Un premier squale apparaît, venu des profondeurs, puis un deuxième. Ce sont des requins cuivre, comme la couleur des reflets sur leurs flancs. Ce requin de deux mètres cinquante n'est pas considéré comme dangereux pour l'Homme. Un peu plus bas, des requins bordés, reconnaissables au liseré noir sur toute leur nageoire. Ils sont accompagnés de rémoras, des poissons-pilotes qui nettoient leur parasite et se nourrissent des miettes qui tombent de la gueule du squale. Un requin qui peut se montrer agressif s’il est en manque de nourriture. Avec leurs caméras et appareils photo, les plongeurs immortalisent la scène. Nous sommes au large de Port Saint Johns, un bourg sud-africain de 6 000 habitants qui a la particularité d’attirer une fois par an les plongeurs du monde entier. Ils viennent observer le Sardine Run. Chaque année, entre juin et juillet, des milliards de sardines remontent les courants froids pour aller pondre leurs œufs là où elles sont nées, dans les eaux plus chaudes de l’océan Indien, au nord-est du pays. Elles se déplacent en banc qui peut atteindre parfois 30 kilomètres de long. Cette migration s'étend sur deux mille kilomètres et attire tous les prédateurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore événements internationaux.