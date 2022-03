Le hip-hop ou l'école de la vie

Resté longtemps marginal, le hip-hop a aujourd'hui gagné ses lettres de noblesse. Et certains danseurs sont des stars mondiales, comme les Français Larry et Laurent Bourgeois alias Les Twins. Ces jumeaux, originaires de Sarcelles, se sont fait repérer par Beyoncé. Ils sont désormais liés par un contrat à vie avec la diva et gagnent des millions de dollars. Les Twins ont investi dans l'école de danse Juste Debout, qui forme l'élite du hip-hop. Un établissement ultra sélectif. Sur 45 élèves admis en première année, ils ne sont en moyenne que quatre ou cinq à décrocher le diplôme. Le hip-hop est donc devenu un choix de carrière. Mais pour certains élèves, il est aussi une planche de salut, une façon d'écrire son destin. Pour Jules, 19 ans, qui a failli mal tourner, la danse est une manière de rompre avec ses mauvaises fréquentations. Annaëlle, longtemps en rébellion contre le système scolaire, tente cette fois de se plier aux règles de l'école. Chloé se bat pour que sa taille ne soit pas un obstacle à sa réussite. Elle fait partie des élèves les plus assidus de l'école, toujours à l'heure et invariablement placée au premier rang. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.