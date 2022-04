Le meurtre de Jean-Christophe Piel : une vengeance fatale ?

Les enquêteurs écartent très vite la piste du rôdeur. Ils envisagent plutôt un tireur embusqué dans les buissons, venu procéder à une exécution. Jean-Christophe Piel avait 41 ans. Il était kiné, passionné de sport et de vélo en tout genre. Ses amis dressent le portrait d'un homme au grand cœur. Un homme qui faisait l'unanimité autour de lui. On ne lui connaissait aucun ennemi, sauf peut-être son épouse, Delphine Pinto, avec qui la séparation était plus que houleuse. Ils se rencontrent en 2011. Jean-Christophe était alors le kiné de Laurent, le fils de Delphine. À l'époque, elle vit seule avec ses trois enfants. Lui est divorcé, papa d'un petit garçon de cinq ans. Entre eux, c'est le coup de foudre. Ils se marient en 2013. Un mariage en grande pompe, comme Delphine en a toujours rêvé. Mais au fil des années, les proches du couple commencent à trouver Delphine un peu tyrannique. Elle sort beaucoup en soirée salsa. Elle est dépeinte comme charmeuse et très volage. Jean-Christophe commence à la tromper et décide de la quitter en février 2017. Dans les mois qui suivent la séparation, Delphine accuse Jean-Christophe de viol et attouchement sur Laurent et Matilda, ses enfants issus de sa première union. Mais aussi sur l'une des filles qu'ils ont eu ensemble. Elle dit avoir vu Jean-Christophe dans le bain avec l'ainée, le sexe en érection. Placé en garde à vue, il reconnaît l'érection, explique qu'elle n'était pas intentionnelle, mais liée au mouvement de l'eau. Il est mis en examen dans les deux affaires, mais laissé libre. Des accusations que Camille a du mal à croire. La justice interdit à Jean-Christophe de voir ses filles, le temps de l'enquête. Trois ans plus tard, il obtient un non-lieu et est blanchi, mais il meurt deux jours avant de pouvoir les revoir. Delphine aurait-elle voulu nuire à son mari ? Aurait-elle été capable de tout inventer ?