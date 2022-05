Le meurtre de Laura Bertin

La justice est passée. Un homme a été condamné à 18 ans de prison. Pourtant, les parents de la victime, Laura Bertin, ne sont pas apaisés. Presque trois ans après la mort de son unique fille Laura, Jean-Jacques Bertin est un père meurtri. Elle avait 22 ans. Laura a été battue et laissée pour morte par son compagnon Hichem, 25 ans. La justice a estimé qu'il s'agit d'un accident. Poursuivi pour coups et blessures, l'homme risque 20 ans de prison au lieu de la perpétuité, si la juge avait retenu le meurtre sur conjoint. Cette décision, Jean-Jacques ne la comprend toujours pas. Une enquête succincte a conclu que Hichem n'avait pas l'intention de tuer sa compagne. Le jugement serait-il lié au profil de Laura ? La jeune femme a sombré dans la drogue et dans la prostitution. En effet, Laura Bertin, c'est le parcours d'une jeune femme abîmée par la vie. Ses parents se séparent quand elle a 1 an. Elle est ensuite ballottée entre Nantes où vit sa mère et le Sud de la France où habite son père. Laura supporte très mal ce divorce. À 12 ans, elle aurait subi un viol de la part d'un cousin. Un traumatisme qu'elle évoque dans son journal intime, deux ans après les faits. Une fille brisée et sous mauvaise influence, comme le constate sa mère Caroline. Son premier amour l'aurait précipité dans la consommation de drogue dure. Une descente aux enfers. Laura se prostitue et commet un vol avec violence pour lequel elle est condamnée à 18 mois d'incarcération.